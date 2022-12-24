Происшествия 24 декабря 2022, 21:14 ВСУ ударили по зданию Республиканского травматологического центра в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: Республиканский травматологический центр пострадал при обстрелах ВСУ

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли здание Республиканского травматологического центра в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Местные жители показали на видео поврежденное помещение.

На кадрах видно, что под атаку попал первый этаж здания. В результате обстрела со стороны украинских военных в больнице выбило окна, также пострадал стоящий рядом автомобиль.

Реклама

«Стоит отчетливый запах пороха. Говорят, что рядом никого не было. Центр города. Больница. Сюда прилетают нацистские снаряды», — отметил автор видео.

Реклама

Кулемзин также рассказал, что прилеты снарядов зафиксировали на улице Щорса.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка восемь ракет из РСЗО.

Накануне центральные районы Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских военных. ВСУ атаковали территорию ДНР 23 декабря более 10 раз. Так, в течение девяти минут по Петровскому району они выпустили 12 ракет.