Общий чат нашли у украинских и американских радикалов

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что у радикалов Украины, США и других стран есть общий Telegram-чат, в котором они рассказывают, как сражались на стороне националистов. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее Прозоров говорил о том, что среди заблокированных на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов»* мог быть американец Кент Маклеллан, который в том числе мог связываться с представителями националистических движений из других стран.

Сам Маклеллан является участников американского «Национального социалистического движения» (National Socialist Movement, NSM). Это движение имеет свой канал в Telegram и данный факт, по словам Прозорова, «невольно наводит на мысль о заинтересованности американских националистов в „славянской“ аудитории».

Также Прозоров заявил, что в закрытом чате канала ведут переписку радикалы со всего мира, включая граждан Украины.

«Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об „Азове“* и „Правом секторе“**. В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка», — отметил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ утверждает, что в 2016–2021 годах Маклеллан выполнял роль вербовщика для «Азова». Прозоров утверждает, что главный тезис, который продвигает американец в чатах — то, что «Азов»* не воюет и за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС, а несет идею «возрождения» Украины.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.