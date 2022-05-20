Американский нацист мог укрываться на «Азовстали»

Среди укрывшихся на территории «Азовстали» украинских боевиков мог быть американский нацист Кент Маклеллан, который был связным полка «Азов»* с иностранными радикалами. Такое предположение РИА «Новости» высказал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«У Маклеллана есть YouTube, TikTok, Instagram**. Там фото публикует, очень похоже, что на заводе сидит. Да и сам он говорил, что находится с Денисом Прокопенко, командиром „Азова“*», — рассказал Прозоров, который следит за событиями в Мариуполе.

Экс-подполковник СБУ сообщил, что Кент Маклеллан родился в семье неофашиста, состоит в «Национальном социалистическом движении». Был несколько раз арестован за вандализм и осужден за избиение иммигрантов. Прозоров предположил, что ФБР завербовало нациста в 2012 году, а потом направило на Украину с определенной целью. Маклеллан был замечен в Киеве в 2014 году: он вступил «Добровольческий украинский корпус „Правого сектора“»*** и занимался вербовкой наемников.

Прозоров считает, что в случае поимки Маклеллан станет важным свидетелем связей украинских и западных радикалов. Однако есть опасность, что его ликвидируют свои же сотоварищи, предупредил военный.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** Instagram — Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

*** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.