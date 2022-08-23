Лавров рассказал французам, как Украина пытается вызвать ядерную катастрофу

Украина, обстреливая атомную электростанцию в Запорожье, вообще-то подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал коллеге из Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре, сообщили на сайте министерства.

Телефонный разговор состоялся утром 23 августа, Елисейский дворец уже опубликовал сообщение по его итогам.

«Сергей Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров», — говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств также детально обменялись мнениями по ситуации на Украине, и Лавров изложил принципиальные подходы России касательно специальной военной операции.

Ранее французский МИД сообщил, что министр Колонна обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины.