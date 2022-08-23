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    23 августа 2022, 18:08

    Лавров рассказал французам, как Украина пытается вызвать ядерную катастрофу

    Министр иностранных дел РФ Лавров объяснил французской коллеге, чем опасна стрельба украинцев по атомной электростанции

    Глеб Гладков

    Украина, обстреливая атомную электростанцию в Запорожье, вообще-то подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал коллеге из Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре, сообщили на сайте министерства.

    Лавров рассказал французам, как Украина пытается вызвать ядерную катастрофу

    Телефонный разговор состоялся утром 23 августа, Елисейский дворец уже опубликовал сообщение по его итогам.

    «Сергей Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров», — говорится в сообщении МИД РФ.

    Главы внешнеполитических ведомств также детально обменялись мнениями по ситуации на Украине, и Лавров изложил принципиальные подходы России касательно специальной военной операции.

    Ранее французский МИД сообщил, что министр Колонна обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины.