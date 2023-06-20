Спецоперация 20 июня 2023, 03:40 «Оборудовались серьезно». Бойцы «Ахмата» уничтожили американских наемников под Марьинкой Алаудинов: бойцы «Ахмата» уничтожили группу американских наемников под Марьинкой РИА «Новости»

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал об уничтожении иностранных наемников в составе ВСУ в районе Марьинки. В интервью «Известиям» он сообщил, что до прихода спецназа украинские военные сумели очень хорошо окопаться.

Все действия по продвижению российским бойцам приходится принимать очень взвешенно. Ситуация под Марьинкой, по словам Алаудинова, сложилась специфическая. Противник хорошо окопался и настроил много подземных ходов

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«Оборудовался противник очень серьезно. Надо отдать дань, ожесточенное сопротивление оказывает противник», — рассказал командир «Ахмата».

Сейчас «Ахмат» сделал мощный рывок, лучше изучил местность, выяснил, что ВСУ направляет в Марьинку иностранных наемников. Алаудинов добавил, что каждый день уничтожается большое количество противника. Причем, речь идет о серьезных военных. Это подразделение сил спецопераций (ССО). Также зафиксированы американские снайперы.

«Группу одну, пару мы уничтожили. „Иностранный легион“ на нашем участке есть», — рассказал командир спецназа.

Задача подразделения — освободить Марьинку при условии максимального сохранения личного состава. При этом бойцы «Ахмата» стараются уничтожить как можно больше наемников. Алаудинов назвал задачей спецназовцев втянуть в столкновения как можно большее количество спецов, чтобы их планомерно уничтожить.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекли наемников более чем из 15 стран мира. Больше всего их на Купянском и Донецком направлениях.