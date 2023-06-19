Армия 19 июня 2023, 08:39 ВСУ задействовали на трех направлениях боевых действий наемников из 15 стран Офицер Марочко: наемники из 15 стран участвуют в боях на Луганском направлении РИА «Новости»

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Украинская армия привлекла наемников из более чем 15 стран мира. Больше всего иностранных бойцов на Купянском и Донецком направлениях, сказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Разведка заметила большое количество иностранцев в зоне ответственности группировки российских войск «Юг» на Луганском направлении. Андрей Марочко сообщил, что бойцы из более чем 15 стран прибыли к линии боевого соприкосновения на Краснолиманском, Купянском и и Донецком направлениях. Больше всего наемников, по его словам, в подразделениях Вооруженных сил Украины на последних двух направлениях.

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