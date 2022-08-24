Облавы на украинцев с родными из России начались в Харькове

Украинские правоохранители в Харькове начали массовые проверки местных жителей. Они пытаются найти людей, у которых родственники или друзья находятся в России. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

По данным неназванного собеседника, украинцев обыскивают и допрашивают полицейские и сотрудники СБУ. Они проверяют документы, телефоны, а также транспортные средства.

«Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — отмечают украинские СМИ.

В связи с проверками на дорогах в Харькове образуются пробки. Патрульные ходят по жилым кварталам и досматривают горожан. Одновременно действуют ограничения, связанные с перемещением во время комендантского часа.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что из-за нежелания садиться за стол переговоров Украина может потерять юг и левый берег Днепра.