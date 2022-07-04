Минобороны сообщило о потере Киевом контроля над тремя бригадами ВСУ

Украинское командование потеряло управление над тремя ушедшими с территории Луганской Народной Республики подразделениями военных бригад. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет о десятой горно-штурмовой, 72-й и 115-1-й механизированных бригадах украинских войск. Кроме того, подчиняться командованию прекратила 118-я бригада территориальной обороны.

За минувшие сутки российские войска высокоточным оружием нанесли удары по двум временным позициям артиллерийских бригад ВСУ в Харькове. Там находились около 200 украинских военных и 19 единиц техники.

Российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики на минувшей неделе. Последним взятым под контроль населенным пунктом стал Лисичанск. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.