Мир 22 февраля 2024, 21:34 В НАТО намекнули, что ВСУ могут атаковать с F-16 по целям за пределами Украины Столтенберг: у ВСУ есть право атаковать с F-16 по целям за пределами Украины Freepik

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал намек, что ВСУ, получив американские самолеты-истребители F-16, смогут ударить по российской территории. Об этом сообщили в статье «Радио Свобода»*.

Генсек НАТО отметил, что конфликт подразумевает агрессивные боевые действия, а украинская армия имеет право на оборону и атаку военных целей за пределами Украины. Он объяснил, что союзники НАТО сами решают, отправлять ли ВСУ F-16, у каждой страны — члена блока своя политика.

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При этом журналисты не предоставили видео с этими словами Столтенберга.

Ранее стало известно, что американские военно-воздушные силы в этом году намерены обучить 12 украинских пилотов управлению F-16. Летчики должны получить навыки в период между маем и августом.

*Организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной.