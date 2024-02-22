22 февраля 2024, 21:34
В НАТО намекнули, что ВСУ могут атаковать с F-16 по целям за пределами Украины
Столтенберг: у ВСУ есть право атаковать с F-16 по целям за пределами Украины
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал намек, что ВСУ, получив американские самолеты-истребители F-16, смогут ударить по российской территории. Об этом сообщили в статье «Радио Свобода»*.
Генсек НАТО отметил, что конфликт подразумевает агрессивные боевые действия, а украинская армия имеет право на оборону и атаку военных целей за пределами Украины. Он объяснил, что союзники НАТО сами решают, отправлять ли ВСУ F-16, у каждой страны — члена блока своя политика.
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При этом журналисты не предоставили видео с этими словами Столтенберга.
Ранее стало известно, что американские военно-воздушные силы в этом году намерены обучить 12 украинских пилотов управлению F-16. Летчики должны получить навыки в период между маем и августом.
*Организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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