Новый авиаразведчик испытали в ходе спецоперации на Украине

Военные испытали при проведении спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он оборудован тремя универсальными контейнерами разведки, сообщил источник РИА «Новости».

«Новые разведывательные комплексы на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34 позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — сказал он.

Авиаразведчик оснастили тремя подвесными универсальными контейнерами разведки — для оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Комплекс передает данные об объектах автоматически и максимально оперативно.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее призвал создать специализированную систему ПРО для отражения ударов HIMARS. В качестве основы можно использовать автономный боевой модуль «Тор-М2».