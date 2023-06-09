Спецоперация 09 июня 2023, 11:14 Новые попытки атаки ВСУ привели к ожесточенным боям в Запорожской области Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ожесточенные бои продолжаются в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаки в Запорожской области, поэтому в регионе продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения. Об этом сообщил РИА «Новости» глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ пытаются атаковать на разных участках фронта. Однако российские войска делают все возможное, чтобы противник не прорвался вглубь линии обороны, отметил Рогов.

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«В целом линия фронта остается устойчивой», — заявил глава движения «Мы вместе с Россией».

Он добавил, что украинская армия несет большие потери. Через сутки после активизации боев на Запорожском направлении ВСУ не достигли существенных тактических продвижений, подытожил Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе появилось народное ополчение. Оно будет патрулировать населенные пункты вместе с военной комендатурой и полицией.