09 июня 2023, 09:53
Народное ополчение появилось в Запорожской области
Балицкий: народное ополчение будет патрулировать улицы в Запорожской области
Созданное в Запорожской области народное ополчение будет патрулировать вместе с военной комендатурой и полицией населенные пункты. Его представители уже приняли присягу на верность. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», — сообщил он.
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Балицкий выразил уверенность в стойкости его земляков. Их открытое сердце и желание помогать особенно ярко видно в трудные времена, отметил он. Врио губернатор подчеркнул, что каждый представитель народного ополчения хочет внести свой вклад в будущее региона.
Накануне Балицкий в эфире телеканал «Россия 24» прокомментировал попытку ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. По его словам, российские силы сработали грамотно: противник понес серьезные потери, украинских военных удалось отбросить с позиций.
Запорожская область
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