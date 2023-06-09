Общество 09 июня 2023, 09:53 Народное ополчение появилось в Запорожской области Балицкий: народное ополчение будет патрулировать улицы в Запорожской области РИА «Новости»

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Созданное в Запорожской области народное ополчение будет патрулировать вместе с военной комендатурой и полицией населенные пункты. Его представители уже приняли присягу на верность. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», — сообщил он.

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Балицкий выразил уверенность в стойкости его земляков. Их открытое сердце и желание помогать особенно ярко видно в трудные времена, отметил он. Врио губернатор подчеркнул, что каждый представитель народного ополчения хочет внести свой вклад в будущее региона.

Накануне Балицкий в эфире телеканал «Россия 24» прокомментировал попытку ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. По его словам, российские силы сработали грамотно: противник понес серьезные потери, украинских военных удалось отбросить с позиций.