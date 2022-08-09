Зеленский потребовал закрыть Запад для России. Однако новые ограничения только сплотят ее

Украина снова показала себя достойной наследницей Адольфа Гитлера, заявив, что нужно «призвать к ответственности все население России». От стран Запада требуют закрыть въезд для россиян, а тех, кто успел пересечь границу, выслать на родину. По мнению политологов, лучшего стимула для объединения страны трудно представить.

Запад призвали закрыть въезд для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным требованием к Западу. На этот раз от них требуют как минимум на год закрыть въезд во все страны мира для граждан России. А тех россиян, которые законно находятся за границей, — выслать на родину. По словам украинского лидера, ответственность за спецоперацию несут все обладатели российского гражданства, независимо от их возраста и политических взглядов.

По мнению Зеленского, «россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят философию». Он особо отметил, что это будут «самые важные санкции», а все введенные ранее запреты традиционно назвал слабыми и неэффективными. Кроме того, Запад, по мнению украинского президента, должен немедленно объявить полное эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

Скорее всего, выступление Зеленского связано с грядущими референдумами в Херсонской и Запорожской областях о переходе под юрисдикцию Российской Федерации, отметили в The Washington Post. Этих выборов опасаются не только на Украине, но и на Западе. Все понимают, что как только эти территории сменят флаги, любое нападение на них будет рассматриваться как нападение на Россию.

Новые санкции сплотят россиян

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» отметил, что требования президента Украины бесспорно связаны с предстоящими референдумами в Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Зеленскому просто нужно чем-то ответить хотя бы в политической сфере, поскольку в военной у него ничего не получается, пояснил он.

Жители юга Украины фактически прямо говорят, что не хотят жить в этой стране, подчеркнул политолог. Разумеется, после такого заявления украинский лидер должен что-то сказать, или он просто не президент. Но дело в том, что его идея довольно глупая, учитывая, что россиян и так не пускают на Запад. США и ЕС уже успели объявить так много санкций, что сейчас уже надавить на Россию особо нечем. Все самые суровые меры уже приняты, подчеркнул он.

Украина также требует выслать тех россиян, которые уже уехали из РФ. Однако когда все, кто сомневался, кто разрывался между родиной и либеральными взглядами, окажутся в той ситуации, которую предлагает Зеленский, боюсь, что либеральных взглядов у них больше не будет. Лучшего способа консолидации России украинский лидер просто не мог подумать Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

Кроме того, отметил политолог, когда граждане России уедут на родину, свои деньги они явно не станут переводить Зеленскому, а увезут с собой. Поэтому ничего, кроме укрепления, объединения россиян, таким способом не добиться, уверен Журавлев.

Интересы Украины — не цель для ЕС и США

Журавлев отметил, что нынешний президент Украины — человек не очень далекий в политике. Пока США и ЕС еще выполняют его пожелания, но уже явно с большим скрипом. Закрыть границу они могут, потому что ничего страшного ни для Запада, ни для России после этого не произойдет. Тем более что по факту кордоны и так уже закрыты. Другое дело — полностью отказаться от энергоресурсов.

Американцам проще: они российскую нефть всегда закупали не в таких уж больших количествах, а газ у них свой. Европа на полный отказ от российских энергоресурсов не пойдет, она об этом уже говорила. Точнее говоря, готова пойти как-нибудь потом, лет через пять, возможно, а пока — нет. Даже немцы, которые сейчас наиболее последовательно идут за США, на это не пойдут Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

По словам политолога, и Евросоюз, и в особенности Соединенные Штаты Америки будут решать свои задачи. И делать они это будут так, как это нужно им, а не Зеленскому. Глава украинского государства для действительно крупных игроков большой политики только средство, но никак не цель.