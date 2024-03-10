Спецоперация 10 марта 2024, 13:25 Новому контрнаступлению ВСУ предрекли унизительный исход InfoBRICS: новое контрнаступление ВСУ обернется унизительным поражением Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Следующее украинское контрнаступление закончится унизительным поражением ВСУ. Об этом написал обозреватель Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS.

Он отметил, что киевский режим, видимо, не извлек уроков из прошлых ошибок, раз планирует новые «жесткие маневры» в 2024 году, надеясь таким образом предотвратить дальнейшее продвижение ВС России.

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«[Эти маневры] непременно приведут к унизительным поражениям. <…> Если киевское руководство действительно начнет новое контрнаступление, то оно пойдет по гибельному для себя пути», — уверен журналист.

Он добавил, что такие решения будут иметь разрушительные последствия для ВСУ и киевского режима. Скорее всего, российская армия разобьет украинские войска в самом начале, они понесут большие потери и вынуждены будут отступить на прежние позиции.

О том, что следующее контрнаступление ВСУ закончится так же позорно, как и предыдущее, ранее говорил и депутат Госдумы Леонид Ивлев.