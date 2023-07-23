Спецоперация 23 июля 2023, 18:11 Новой фазой украинского наступления назвали конец июля Член ВГА Рогов: новая фаза контрнаступления ВСУ запланирована на конец июля РИА «Новости»

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Новая фаза контрнаступления ВСУ может начаться в конце июля и продлиться до середины августа. Украинские подразделения уже начали разминирование полей. Об этом РИА «Новости» сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — отметил он.

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Рогов обратил внимание, что подразделения ВСУ могут открыть вторую линию фронта, форсировав Днепр в районе Никополя Днепропетровской области. Далее украинские силы планируют пойти в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

ВСУ за сутки предприняли безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Атаки армии Украины на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях обернулись потерей живой силы и вооружения.