Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о сдаче в плен группы украинских военнослужащих. Он также опубликовал видео, где пленные призывают сослуживцев одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».

«Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <…> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», — написал Кадыров.

По словам чеченского руководителя, реалии ВСУ на сегодняшний день — это изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы солдаты.

«Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что ВСУ стремительно теряют штат иностранных легионеров в зоне спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что если раньше иностранные военнослужащие хвастались борьбой на стороне ВСУ, то сейчас они находятся в панике из-за мощи ВС России.