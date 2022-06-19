ВСУ стремительно теряют штат иностранных наемников в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины», — сказал он.

Также Кадыров отметил, что иностранные военнослужащие ВСУ при личном опыте столкновения с Вооруженными силами России начинают переживать за собственную жизнь. Он напомнил, что в начале марта наемники украинской армии вовсю хвастались кадрами из зоны спецоперации на бронетехнике, то сейчас «безысходно констатируют свою беспомощность».

В качестве примера он привел поведение военнослужащего из США Джеймса Васкеза. Тот сказал, что на прошлой неделе потерял «много хороших людей», а один из его сослуживцев-земляков тяжело ранен.