Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов | 360°

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10 октября 2022, 10:58

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов

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10 октября 2022, 10:58

Все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты — Стремоусов

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил об отражении атак ВСУ на Херсон

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Все атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области отбиты, ситуация стабильная. Об этом заявил в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть», — отметил замглавы ВГА.

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Он подчеркнул, что Херсонская группировка усиливается и сдача города невозможна. По словам Стремоусова, ситуацию городские власти держат под контролем.

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«Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по взрослому с теми, кто нас не услышал. […] Все кто понимает нас, берегите себя — русские идут», — резюмировал замглавы ВГА.

Он напомнил, как накануне украинцы при поддержке танков попытались прорваться в направлении села Борозенского. Но враг получил отпор и отступил на исходные позиции. Стремоусов уже отмечал, что вооруженным силам Украины не удается развить наступление на Херсонском направлении.

Ранее замглавы ВГА рассказал, как двух офицеров военной разведки Украины взяли в плен под Херсоном.

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