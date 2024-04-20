Спецоперация 20 апреля 2024, 19:52 «Ночь для Киева выдалась кошмарная». Меркурис — о борьбе РФ с ударными возможностями ВСУ Меркурис: Россия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ РИА «Новости»

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Бойцам российской армии удалось ликвидировать несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его словам, боевые самолеты Украины вылетали с авиабазы под Днепропетровском для выполнения задач на фронте.

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«Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — отметил аналитик.

Меркурис заявил, что, предположительно, ВС РФ разбомбила несколько установкок ПВО С-300.

«Ночь для Киева выдалась кошмарная, поскольку, помимо потерянных самолетов, украинские военные лишились четырех установок ПВО С-300», — добавил он.

Минувшей ночью российские войска сбили украинский самолет Су-25. Кроме того, армия РФ ликвидировала больше двух сотен дронов ВСУ и пять французских управляемых авиационных бомб Hammer.