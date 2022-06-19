Нюрнбергский процесс возьмут за основу для трибунала в ДНР

При подготовке к международному трибуналу, который пройдет в Донецкой народной республике, за основу берется Нюрнбергский процесс. Об этом ТАСС заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», — рассказала женщина.

Она отметила, что документы, подготовленные этими комиссиями, легли в основу Нюрнбергского процесса.

«Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сообщила собеседница агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил, что республика «проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто». Он добавил, что первый этап трибунала состоится уже этим летом — затягивать с этим «было бы неправильно».