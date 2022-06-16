ДНР сделает максимально открытым трибунал над националистами Украины

Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами «максимально открыто», сообщил РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что первый этап трибунала состоится уже этим летом — затягивать с этим «было бы неправильно».

«Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем — чтобы было прозрачно, чтобы [продемонстрировать, что] выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, такой формат процедуры призван также «не оставить никаких шансов оппонентам с другой стороны».

Вопрос участия других стран в трибунале прорабатывается. Пушилин счел преждевременным оглашение участников, отметил лишь, что среди них точно будут ДНР и ЛНР.

«Мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали, по сути, неонацисты», — добавил глава ДНР.

В республике рассчитывают, что трибунал будут освещать западные журналисты.