Союзные войска успешно продвигаются на Донецком направлении. Украинские военные теряют много техники и живой силы, поэтому совсем скоро Донецкую Народную Республику могут освободить от ВСУ. Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов специально для «360» разобрал воскресный брифинг Минобороны России.

Далее — прямая речь специалиста.

На мой взгляд, сегодня был интересный брифинг Минобороны. Прежде всего я бы отметил, что в сводке был определенный акцент на уничтожение живой силы именно на Донецком направлении — это Артемовск, Славянск, Донецк, Марьинка. Если брать в общем, уничтожено более 600 человек.

Перелом в битве за Донбасс

Это говорит о том, что в битве за Донбасс наступает перелом. Хотел бы отметить, что в сентябре мы наверняка увидим окончание освобождения Донецкой Народной Республики от украинских националистов.

Я хотел бы отметить, что сейчас мы наблюдаем, как украинские главнокомандующие выводят разбитые подразделения, в которых более 60% потерь. Их выводят в Киев для доукомплектации. Нет у них военных. Они даже на улицах не успевают забирать граждан и раздавать повестки.

Источник фото: РИА «Новости»

Соответственно, Украина теряет живую силу, идет битва до последнего украинца. Уничтожили одних — тут же на боевые позиции кидают абсолютно неподготовленных других, приходится и их уничтожать. Это говорит о том, что в ближайшем будущем мы увидим конец украинской армии.

ВСУ устроили ядерную провокацию

Я хотел бы отметить продолжающиеся удары украинских военных по атомной электростанции в Запорожье. О чем это говорит? На мой взгляд, они абсолютно безбашенные, им не жалко ни своего народа, ни чужого. Это как их нужно было перевоспитать, такую ненависть [вложить], что они готовы подвергнуть ядерной угрозе практически всю Европу, весь мир. Но Россия продолжает отбивать атаки, продолжает уничтожать.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинской армии придет конец

По сводке мы видим, как в Запорожье уничтожили цеха «Мотор Сич», в которых ремонтировали авиационную технику украинских военных. Им вообще скоро будет негде ремонтироваться, в полях будут болтики прикручивать, не более того.

Россия ведет правильную тактику на постепенное уничтожение, на невозможность подвоза новых припасов, на уничтожение складов с американскими боеприпасами, на уничтожение оставшихся запасов вооружения, которое есть у украинских военных. Скоро им нечем будет сражаться. Как говорится, победа будет за нами! Я вижу, что сегодня сводка была откровенно посвящена успехам на Донецком направлении. Видимо, Донецкую Народную Республику в сентябре освободят.