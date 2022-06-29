НАТО заявил, что не хочет вступления Украины. По факту это игра слов, ведь Альянс продолжает поддерживать киевский режим оружием и отправляет к нему своих советников. Своим мнением с «360» поделился политолог, экономист, экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс» Алексей Живов.

Далее — прямая речь.

Довольно давно шла дискуссия со стороны властей в Киеве, что Украину не ждут в НАТО. Посмотрите, в НАТО их не берут, но «прокси-войну» с Россией весь Альянс ведет сейчас. Нет никакой разницы, берут их в НАТО или не берут, если блок в промышленных объемах поставляет им вооружение.

Туда заезжают тысячи советников из разных стран альянса. НАТО, в том числе США, предоставляет спутниковую разведку — это вообще прямое вмешательство третьих стран. Предоставление развединформации — это прямое вмешательство в нашу специальную военную операцию в Донбассе.

Это все на самом деле игра слов. Она может быть для попытки успокоить Россию. Но по факту НАТО всей мощью навалился и помогает Украине воевать до последнего украинца и поляка. Поляков они уже тоже завезли на Украину. Там польские батальоны тактических групп

Это все игра слов, которая по факту ничего из себя не представляет. Альянс продолжает защищать Украину. Единственное, он пока не разворачивают свои комплексы ПРО над Украиной. Но поверьте мне, они будут пробовать это делать.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Поэтому не стоит обращать внимание на эту игру слов — ждут они или не ждут украинцев. По факту до вступления в НАТО на Украине должны быть урегулированы все территориальные споры и заключены соответствующие договоры с соседними странами. В условиях боевых действий никакого урегулирования территориального спора быть не может. Может быть, поэтому они не могут взять Украину членом.

«Прокси-НАТО»

У украинской власти единое мнение на вступление в НАТО. У них курс на интеграцию в Евросоюз, курс на интеграцию в НАТО начался с режима Петра Порошенко. В принципе и Виктор Янукович начал идти на поводу в вопросе евроинтеграции.

Но напомню, что Россия предлагала гораздо лучшие условия для интеграции в Таможенный союз. Но у Украины это был не прагматический выбор, не добрососедский, а именно вражеский, и сделал его Янукович. А потом уже Порошенко и Зеленский шли по этому пути

Понятное дело, когда в СБУ на нескольких этажах сидят сотрудники ЦРУ, а все украинские политики так или иначе повязаны с западными странами. Украина — это «прокси-НАТО», а НАТО — это «прокси-Украина». Чего бы они там ни говорили, в виде Украины мы сражаемся с блоком НАТО.

Часть дезинформации

Между членами НАТО явно идет какая-то подковерная дискуссия относительно того, что Украина должна сделать. Еще две недели назад со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и со стороны Пентагона было иное мнение. Но что-то поменялось.

Возможно, это их какие-то военно-политические расклады, которые якобы сулят отступление России или нанесение поражения. Возможно, они рассчитывают, что их высокоточное вооружение переломит ситуацию, поэтому они резко изменили свое мнение. Раньше они требовали от Украины сесть за стол переговоров, а теперь они говорят о том, что надо воевать до победного конца

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Я так думаю, что это тоже часть дезинформации, военно-политической игры, целью которой является Россия. Они могут пытаться удерживать Россию от радикальных шагов. На словах они за мир, но когда российские политики заявляют, что они не против переговоров, то они требуют сражаться до конца. Нашим политическим деятелям надо перестать обращать внимание на то, что они говорят.