Небензя назвал ситуацию на Украине «прокси-войной» Запада с Россией

События на Украине — это «прокси-война» коллективного Запада с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

Западные страны заранее готовились к экономическому противостоянию с РФ, считает постпред.

«Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Сегодня мировая война ведется в экономической области, отметил Небензя. При этом он подчеркнул, что ситуация развивается стремительно. Можно утверждать, что все было подготовлено заранее.

США противодействуют России, препятствуя делегациям РФ в участии в мероприятиях под эгидой ООН. Америка не выдает российским представителям въездные визы, с этим столкнулась Мария Захарова, которая не смогла приехать на заседание комитета ООН по информации. МИД РФ заявил, что не оставит агрессивные действия США без ответа.