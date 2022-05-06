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    06 мая 2022, 00:42

    Небензя назвал ситуацию на Украине «прокси-войной» Запада с Россией

    Постпред РФ при ООН Небензя назвал ситуацию на Украине «прокси-войной» Запада с Россией

    Полина Созыкина

    События на Украине — это «прокси-война» коллективного Запада с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

    Небензя назвал ситуацию на Украине «прокси-войной» Запада с Россией

    Западные страны заранее готовились к экономическому противостоянию с РФ, считает постпред.

    «Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

    Сегодня мировая война ведется в экономической области, отметил Небензя. При этом он подчеркнул, что ситуация развивается стремительно. Можно утверждать, что все было подготовлено заранее.

    США противодействуют России, препятствуя делегациям РФ в участии в мероприятиях под эгидой ООН. Америка не выдает российским представителям въездные визы, с этим столкнулась Мария Захарова, которая не смогла приехать на заседание комитета ООН по информации. МИД РФ заявил, что не оставит агрессивные действия США без ответа.