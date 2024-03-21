Спецоперация 21 марта 2024, 03:02 Уничтожение украинского патрульного катера в Одессе попало на видео «РВ» показал кадры уничтожения украинского патрульного катера в Одессе Пресс-служба Минобороны

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Уничтожение патрульного катера проекта U 172 ВМС Украины у причала Одесского припортового завода попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Корабль уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», который преодолел до цели расстояние примерно в 50 километров.

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«После попадания в рубку и топливную систему можно наблюдать активное горение и разлив топлива», — отметили авторы публикации.

Российские военные ранее сбили МиГ-29 8 марта под Покровском в Донецкой Народной Республике. Пилот самолета не выжил. В начале марта Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в Николаевской области. Силы ПВО сбили самолет в районе Любомировки.