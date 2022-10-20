Несколько взрывов прогремело в Николаеве | 360°

Важное 20 октября 2022, 09:33 Несколько взрывов прогремело в Николаеве Klymenko Time: в Николаеве произошло несколько взрывов

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В Николаеве утром 20 октября произошло несколько взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Klymenko Time.

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Телеканал «Звезда» показал видео, предположительно, с места событий. На нем поднимаются столбы дыма, но точное место удара определить невозможно. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах.

Воздушную тревогу в Николаеве 20 октября объявляли дважды — в 00:20 и 09:03. Оба раза ее отменяли, во втором случае спустя 20 минут.

По информации Николаевской областной администрации, ночью в городе взорвались четыре ударных дрона-камикадзе. В результате разгорелись два пожара, их быстро потушили. Никто не пострадал.

Жителей Киева утром 20 октября тоже предупредили о возможных ударах. В городе объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали также в Кировоградской и Полтавской областях.