Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Важное 20 октября 2022, 09:33 Воздушную тревогу объявили в Киеве Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе

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В Киеве объявили воздушную тревогу. Информация появилась в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Местных жителей попросили отправиться в укрытия.

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В последние дни на территории украинской столицы и других областей страны ежедневно объявляют воздушную тревогу. Судя по информации в том же Telegram-канале, в Киеве это случалось и сегодня ночью, около 01:00.

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Около получаса назад воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. В Черкасской области тревогу уже отменили.

Вооруженные силы России продолжают наносить высокоточные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Всех намеченных целей удается достичь, о чем ежедневное отчитывается Министерство обороны Российской Федерации.