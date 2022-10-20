Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

20 октября 2022, 09:33
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе
В Киеве объявили воздушную тревогу. Информация появилась в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.
Местных жителей попросили отправиться в укрытия.«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.
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В последние дни на территории украинской столицы и других областей страны ежедневно объявляют воздушную тревогу. Судя по информации в том же Telegram-канале, в Киеве это случалось и сегодня ночью, около 01:00.
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Около получаса назад воздушную тревогу также объявили в Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. В Черкасской области тревогу уже отменили.
Вооруженные силы России продолжают наносить высокоточные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Всех намеченных целей удается достичь, о чем ежедневное отчитывается Министерство обороны Российской Федерации.
Киев
Украина
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