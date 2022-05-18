Несколько домов пострадали от обстрелов в селе в Белгородской области

В результате обстрела села Солохи в Белгородской области пострадали шесть домов и один автомобиль. Раненому мирному жителю оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач. По раненому. Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — написал Гладков.

Ранее 18 мая он сообщил, что украинские силы обстреляли село Солохи. В результате этого один человек пострадал. Населенный пункт находится рядом с границей Украины и из-за этого не раз попадал под обстрелы с начала спецоперации.

На прошлой неделе, вечером 11 мая, в результате обстрела один человек погиб, семеро получили ранения. Спустя несколько дней по Солохам вновь открыли огонь, тогда пострадал один человек.