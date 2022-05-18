Село в Белгородской области вновь обстреляли

Село Солохи в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один человек пострадал, есть разрушения. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

На прошлой неделе уже дважды сообщалось об обстреле Солох. В результате обстрела 11 мая погиб один человек, семеро пострадали. Через несколько дней Гладков рассказал о том, что по селу вновь открыли огонь. Тогда один человек получил осколочное ранение.

Солохи находится на границе с Украиной. После начала спецоперации приграничные российские села не раз обстреливались с украинской стороны.