Спецоперация 06 марта 2024, 02:44 Неопытные старики и поляки. Российский боец рассказал, кто стоит на первой линии обороны ВСУ Боец ВС РФ: на первой линии обороны ВСУ много 60-летних военных и поляков РИА «Новости»

Читать 360tv в

На первой линии боевого соприкосновения в ВСУ стоят неопытные бойцы, которые ранее никогда не выполняли боевые задачи, многим из них от 50 до 60 лет. Об этом заявил командир штурмовой группы с позывным Медик, который участвовал в освобождении Авдеевки. Видео с его рассказом опубликовал RT.

По словам военного, численность украинской армии и западных наемников сильно уменьшилась, выполнять боевые задачи «уже некому». Из зарубежных военных в рядах ВСУ в основном преобладают поляки.

Реклама

«Как правило, поляки и украинцы — они на первой линии. Вторая линия идет уже чуть-чуть более заряженные ребята, и третья линия — это уже штурмовые элитные подразделения. Они (украинские командиры — прим. ред.) их берегут. Первая линия и вторая линия обороны — это люди, которые никогда не воевали и в принципе не имеют к этому никакого отношения», — рассказал он.

Он отметил, что возрастная категория мобилизованных военных Украины — это 50-ти и 60-летние мужчины, а обмундирование у них «не очень».

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что медкомиссия для мобилизованных украинцев была формальной. Бойцам выдали грязную и порванную форму, бронежилеты были частично без плит, а касок не хватало для всех.