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    16 июля 2022, 14:48

    Немецкую журналистку шокировали преступления Украины против мирных жителей ЛДНР

    The Grayzonе: побывавшую в Донецке немецкую журналистку Липп шокировали преступления ВСУ

    Оксана Кириллова

    Независимая журналистка из Германии Алина Липп приехала в Донецк и изумилась преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донбасса. Об этом репортер рассказала в интервью изданию The Grayzone.

    Немецкую журналистку шокировали преступления Украины против мирных жителей ЛДНР

    «Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», — призналась девушка.

    По ее словам, самих жителей тоже расстраивает и шокирует то, что западные СМИ скрывают правду.

    «Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются», — заметила журналистка.

    Она констатировала, что мирные жители Донецка устали жить в условиях войны.

    «Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», — сообщила Липп.

    Сегодня утром ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Донецк, Пантелеймоновку, Горловку, Доломитное. По Докучаевску ударили ракетами РСЗО «Град».