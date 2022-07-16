Независимая журналистка из Германии Алина Липп приехала в Донецк и изумилась преступлениям украинских националистов против мирных жителей Донбасса. Об этом репортер рассказала в интервью изданию The Grayzone.

«Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», — призналась девушка.

По ее словам, самих жителей тоже расстраивает и шокирует то, что западные СМИ скрывают правду.

«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются», — заметила журналистка.

Она констатировала, что мирные жители Донецка устали жить в условиях войны.

«Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», — сообщила Липп.

Сегодня утром ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в том числе Донецк, Пантелеймоновку, Горловку, Доломитное. По Докучаевску ударили ракетами РСЗО «Град».