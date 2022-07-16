ВСУ утром обстреляли 7 населенных пунктов ДНР

С раннего утра 16 июля ВСУ совершили обстрелы уже семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 05:45 под огонь попал Петровский район Донецка — по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров со стороны Курахова. Еще шесть снарядов в это же время прилетели по населенному пункту Гольмовский со стороны Сухой Балки. Оттуда же в 06:03 ударили по Горловке — выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра.

В 06:30 ВСУ продолжили обстреливать Гольмовский 152-миллиметровыми снарядами. Через 10 минут ударили по Доломитному — на него обрушились 17 снарядов калибром 155 миллиметров. В 07:00 еще 10 снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Гольмовскому.

В следующие три часа под украинский обстрел попали Пантелеймоновка, Докучаевск, Горловка, Александровка, вновь Гольмовский и Доломитное. По Докучаевску ударили тремя ракетами РСЗО БМ-21 «Град», по Горловке и Александровке выпустили мины калибром 120 миллиметров: 11 и семь мин соответственно.