Важное 14 апреля 2024, 13:10 Немецкий ЗРК IRIS-T уничтожили в зоне СВО Минобороны: ВС России уничтожили IRIS-T производства Германии в зоне СВО Википедия

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В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», — отметили в ведомстве.

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Еще один немецкий ЗРК российские военные уничтожили 10 апреля в районе Одессы.

В Минобороны добавили, что за сутки ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах проведения спецоперации.

На Купянском направлении группировка «Запад», улучив положение по переднему краю, ударила по ВСУ, лишив армию Украины до 30 бойцов.

Подразделения войск «Юг» на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Здесь противник потерял до 470 военных. Успех группировки «Центр» позволил ей получить преимущество в тактическом положении: военные отразили семь контратак, в ходе которых ВСУ лишились около 460 военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» тоже продвинулись по переднему краю. Потери противника здесь достигли порядка 150 человек, а на Херсонском направлении — до 55.