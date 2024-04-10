10 апреля 2024, 00:06
Российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T в Одессе
ВС России уничтожили в районе аэропорта Одессы две станции ПВО и ЗРК IRIS-T
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T в районе города Одессы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В Одессе в районе аэродрома уничтожили две станции ПВО и машину ЗРК IRIS-T», — отметил источник.
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По его словам, ВС России нанесли мощный удар по украинским средствам противовоздушной обороны. Под обстрелами оказались машины, базирующиеся недалеко от Одессы.
Ранее стало известно, что в Одессе, предположительно, поразили военный аэродром. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что со стороны аэродрома валил черный столб дыма. Снаряд прилетел на улицу 25-й Чапаевской дивизии.
Еще один взрыв прозвучал в городе Ильичевске Одесской области. Как отметил Лебедев, под ударом мог оказаться военный склад. После этого в припортовой зоне города начался пожар.
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