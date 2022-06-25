Украинским военным продали некачественные бронежилеты

Правоохранительные органы Украины задержали организатора схемы по продаже военным некачественных бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следователи установили, что задержанный продавал украинским военным некачественные бронежилеты, которые не обеспечивают должной защиты.

«Элементы защиты установлены кустарным способом, использовались некачественные металлические пластины, не защищающие даже от обломков», — заявили в ведомстве.

Силовики выяснили, что экипировка попадала в ряды ВСУ через волонтерские организации, которые заняты снабжением армии.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал обращение украинских солдат, недовольных отношением к себе со стороны командования. Военные заявили, что не готовы идти на боевые позиции.