«Недовольны своим командованием». Кадыров показал обращение украинских военнослужащих к властям страны

Украинские военнослужащие записали видеообращение к руководству своей страны. Они заявили, что не готовы вернуться на позиции и пожаловались на нехватку оружия. Ролик опубликовал в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вот вам еще одно подтверждение о деморализации украинских военнослужащих, в том числе отрядов теробороны. На видео военнослужащие просят руководство Украины разобраться с ситуацией, выражают недовольство своим командованием», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинцы пожаловались на нехватку оружия, а также артиллерийские и танковые обстрелы со стороны российских войск. Бойцы ВСУ заявили о полном упадке морального духа. Они попросили вывести их батальон из зоны боевых действий, чтобы укомплектовать оружием.

«Много раненых и убитых. <…> Командование сказало составить списки тех, кто готов идти в бой, а кто не готов — чтобы написали рапорта. <…> У нас многие не готовы вновь выйти на позиции. <…> Командование сказало, чтобы выбирались своим ходом сами, что вывозить централизованно нас не будут», — сказал один из военнослужащих.

Как подчеркнул Кадыров, украинская армия столкнулась с острым дефицитом как вооружения, так и бойцов. Нехватку всего и вся он назвал главной проблемой войск страны.