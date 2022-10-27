Небензя опроверг слухи о применении на Украине иранских беспилотников | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 01:00 Небензя опроверг слухи о применении на Украине иранских беспилотников Небензя: сообщения об использовании Россией иранских беспилотников являются фейком РИА "Новости"

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников во время спецоперации на Украине. Он отметил, что эта фейковая информация. Его слова процитировал ТАСС.

«С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i», — заявил российский постпред,

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Во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации Небензя сообщил, что Россия созвала по этому вопросу заседание.

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«Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями Совета Безопасности», — напомнил он.

При этом постпред подчеркнул, что СБ ООН не передавал Секретариату организации поручения, касающиеся проведении расследования по беспилотникам на Украине.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что Иран передаст России партию беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.