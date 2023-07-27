27 июля 2023, 09:09
Чуда не будет. ВСУ бессильны даже с западным оружием
Володин: никакое западное оружие не поможет ВСУ при контрнаступлении
Никакое западное оружие не поможет киевскому режиму повлиять на ход специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Политик опубликовал запись под названием «О вундерваффе, которое не поможет». Он напомнил, что основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольф Гитлер все надеялся на «чудо-оружие», которое создаст страна, и активно пропагандировал это. Но ничего не вышло, и никакое «чудо» фашистам не помогло.
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«Похожая ситуация сегодня. Преступный киевский режим во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя „чудо-оружие“, которое решит все их проблемы», — написал Володин.
Надежды нет
Сначала это были буксируемые гаубицы M777, которые еще называют «три топора». Они считаются высокоточной и грозной артиллерией. Затем появились реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или «хаймерсы», потом немецкие Leopard — «леопарды», на которые украинская армия возлагала большие надежды. Но российские военные уничтожают западную технику, щелкают ее «как семечки». Боевики ВСУ уже умышленно бросают или подрывают бронемашины и бегут.
«Сейчас — новое „вундерваффе“: киевский режим надеется на самолеты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими летчиками и ПВО. Более того, любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал председатель Госдумы.
Антиреклама для Запада
По мнению Володина, единственное, что получит Запад — «антирекламу» вооружения, которое неэффективно на поле бое. Вероятно, его больше и не захотят покупать.
Ранее «Царьград» писал, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти в активную фазу наступления. Самой горячей точкой на Украине в минувшие сутки стало Ореховское направление — противник бросил в бой на узком участке практически целую механизированную бригаду с танками и вертолетами. Но ВСУ получают отпор от российской армии.
ВСУ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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