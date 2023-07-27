Мир 27 июля 2023, 09:09 Чуда не будет. ВСУ бессильны даже с западным оружием Володин: никакое западное оружие не поможет ВСУ при контрнаступлении U.S. Air Force photo/ Master Sgt. Mitch Gettle / Общественное достояние / Википедия

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Никакое западное оружие не поможет киевскому режиму повлиять на ход специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал запись под названием «О вундерваффе, которое не поможет». Он напомнил, что основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольф Гитлер все надеялся на «чудо-оружие», которое создаст страна, и активно пропагандировал это. Но ничего не вышло, и никакое «чудо» фашистам не помогло.

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«Похожая ситуация сегодня. Преступный киевский режим во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя „чудо-оружие“, которое решит все их проблемы», — написал Володин.

Надежды нет

Сначала это были буксируемые гаубицы M777, которые еще называют «три топора». Они считаются высокоточной и грозной артиллерией. Затем появились реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или «хаймерсы», потом немецкие Leopard — «леопарды», на которые украинская армия возлагала большие надежды. Но российские военные уничтожают западную технику, щелкают ее «как семечки». Боевики ВСУ уже умышленно бросают или подрывают бронемашины и бегут.

«Сейчас — новое „вундерваффе“: киевский режим надеется на самолеты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими летчиками и ПВО. Более того, любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», — написал председатель Госдумы.

Антиреклама для Запада

По мнению Володина, единственное, что получит Запад — «антирекламу» вооружения, которое неэффективно на поле бое. Вероятно, его больше и не захотят покупать.

Ранее «Царьград» писал, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти в активную фазу наступления. Самой горячей точкой на Украине в минувшие сутки стало Ореховское направление — противник бросил в бой на узком участке практически целую механизированную бригаду с танками и вертолетами. Но ВСУ получают отпор от российской армии.