Донецкая Народная Республика будет освобождена в своих конституционных границах. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в поздравлении по случаю Дня республики.

«Сегодня новый этап в нашей жизни — освобождение территории ДНР в ее конституционных границах», — сказал глава.

Украинский режим он назвал преступным и поздравил земляков с тем, что русский Донбасс отмечает праздник в статусе признанного государства и впервые делает это без страха. Он назвал ДНР символом торжества исторической справедливости и несгибаемости духа, а его жителей — образцом массового героизма и стойкости.

Денис Пушилин также объявил, что все разрушенное будет восстановлено совместно с Россией. Ранее о том, что в России обсуждаются механизмы финансовой поддержки Донбасса, заявлял посол ЛНР Родион Мирошник.