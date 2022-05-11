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    11 мая 2022, 10:55

    Пушилин: ДНР добьется освобождения территории в конституционных границах

    Пушилин заявил, что ДНР добьется освобождения в конституционных границах

    Екатерина Виславская

    Донецкая Народная Республика будет освобождена в своих конституционных границах. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в поздравлении по случаю Дня республики.

    Пушилин: ДНР добьется освобождения территории в конституционных границах

    «Сегодня новый этап в нашей жизни — освобождение территории ДНР в ее конституционных границах», — сказал глава.

    Украинский режим он назвал преступным и поздравил земляков с тем, что русский Донбасс отмечает праздник в статусе признанного государства и впервые делает это без страха. Он назвал ДНР символом торжества исторической справедливости и несгибаемости духа, а его жителей — образцом массового героизма и стойкости.

    Денис Пушилин также объявил, что все разрушенное будет восстановлено совместно с Россией. Ранее о том, что в России обсуждаются механизмы финансовой поддержки Донбасса, заявлял посол ЛНР Родион Мирошник.