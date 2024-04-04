04 апреля 2024, 05:06
«Не дают жрать по несколько суток». Украинский пленный раскрыл «методы воспитания» в рядах ВСУ
Украинский пленный Васькин: в ВСУ за отказ идти на мясной штурм сажают в яму
Раненый украинский военнопленный Андрей Васькин рассказал о «методах воспитания», применяемых в ВСУ. За отказ идти в «мясной штурм» солдат сажают в яму без еды и воды, процитировало пленного издание «Военное обозрение».
Даже в периоды затишья на передовой к солдатам относятся как к рабам, заставляя работать днем и запирая ночью в подвале, рассказал Васькин.
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«В каждой роте есть яма, в которую сажают и не дают жрать по несколько суток. Есть пыточные, или, как их называют, „воспитательные“ избы, оттуда можно выйти калекой», — рассказал боевик.
В такие «исправительные камеры» отправляют тех, кто отказался идти на очередной «мясной штурм». Васькина отправили в яму на перевоспитание, когда он возмутился коротким отдыхом после 47 суток в окопе.
Некоторые украинские военнопленные захотели получить российское гражданство. Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что этот вопрос будет решен.
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