Фермерам Запорожья приходилось мириться с бесчинствами украинских военных. Телеканал «Звезда» в Telegram опубликовал интервью с местными сельчанами. Они рассказали, что раньше ВСУ забирали урожай и технику под угрозой здоровью.

Регион находится в зоне специальной операции России на Украине. В фермерские угодья, которые находятся на освобожденных от националистов территориях Запорожья, начала возвращаться техника. В этом активно помогают ВС России. Фермеры сообщили, что раньше им приходилось под страхом смерти отдавать урожай и оборудование в пользу ВСУ.

«В момент уборки урожая появлялись люди в военной форме и присваивали себе урожай. Под страхом смерти и здоровья», — сообщил один из фермеров.

В это время года посевные работы обычно уже завершаются. Однако фермеры не могли их провести из-за отсутствия техники. После освобождения региона от националистов фермерам вернули оборудование, поэтому они смогут хотя бы частично засеять поля.