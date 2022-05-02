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    02 мая 2022, 14:39

    «Не били и договаривались». Украинские пленные удивились корректному отношению военных РФ

    Пленные солдаты ВСУ рассказали о корректном отношении российских военных

    Оксана Кириллова

    Российские военные корректно относятся к сдавшимся солдатам ВСУ, рассказали РИА «Новости» двое пленных. Они признались, что были удивлены такому обращению.

    «Корректно относились. Я был удивлен в свете того, что нам говорят. Договаривались, с нами так точно, кому надо было — оказали первую помощь», — отметил один из украинских военнослужащих.

    Второй подтвердил, что российские военные их «не били, нормально, по-человечески обращались».

    Ранее подобными эмоциями делились раненые морпехи ВСУ. Они сообщили журналистам, что в госпитале ожидали избиений и обращений вроде «эй, вэсэушник, иди сюда», но вместо этого получили адекватное отношение, трехразовое питание и полноценную медицинскую помощь.

    Ранее британский наемник Шон Пиннер также заявил «Известиям», что в российском плену его напоили, накормили, ему залечили раны и даже оказали помощь в отправке домой. Пиннер констатировал, что «не ожидал такого».