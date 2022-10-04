Названы страны, которые поддержат итоги референдумов вслед за КНДР | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Названы страны, которые поддержат итоги референдумов вслед за КНДР Политолог Кортунов назвал тяжелыми условия проведения референдумов о присоединении к РФ РИА «Новости»

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Утром 4 октября стало известно, что МИД КНДР положительно отнесся к присоединению новых территорий к России. Там образом, Северная Корея стала первой страной, которая одобрила результаты референдумов. Гендиректор российского совета по международным делам, политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в интервью «360» поделился предположениями, какие еще страны могут присоединиться к позиции КНДР.

По его мнению Кортунова, за заявлениями КНДР слова поддержки в адрес решения российских властей могут прозвучать и от других государств.

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Источник одобрения

«Это страны, которые либо полностью зависят от России, либо страны, которым нечего терять в плане санкций и других последствий такого шага», — сказал он.

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Среди таких стран и регинов политолог отметил африканские и латиноамериканские государства, а также непризнанные многими государствами территории вроде Абхазии.

Также власти Северной Кореи, заявили что голосование прошло в соответствии с Уставом ООН. Однако эти слова могут не повлиять на мнение других стран.

«Другие страны могут считать слова правительства КНДР неавторитетными. Кроме того, сам по себе референдум является сложной процедурой», — подчеркнул Кортунов.

По его словам, конституция Украины не предусматривает проведение такого рода голосований. Кроме того, он сравнил текущую ситуацию с претензиями других государств на территорию России.

«Если бы Германия провела подобный референдум в Калининградской области, его бы тоже не признали», — поделился политолог.

Условия новой реальности

Также он отметил условия, в которых Россия проводила голосования в ДНР, ЛНР, а также в подконтрольных союзным войскам частях Запорожской и Херсонской областей.

РИА «Новости»

«Референдум проводился в чрезвычайных условиях. Фактически в условиях боевого конфликта», — сказал Кортунов.

По его словам, эти причины другие страны могут использовать в качестве отказа от признания итогов. Однако он отметил, что на самом деле истина кроется в политическом подтексте.

«Скорее всего, часть стран все-таки признает эти территории за Россией. Есть опыт референдума в Крыму. Его какое-то количество стран поддержало», — напомнил Кортунов.

При этом он подчеркнул, что референдум в 2014 году проходил в более спокойных условиях и был более открытым. Ситуацию с недавними голосованиями он назвал сложной.

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