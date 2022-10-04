МИД КНДР оценил вступление новых территорий в состав России | 360°

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МИД КНДР оценил вступление новых территорий в состав России

ЦТАК: МИД КНДР положительно отреагировал на вхождение новых регионов в состав России

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Представители МИД КНДР положительно отнеслись к вхождению новых регионов в состав России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Также сотрудники внешнеполитического ведомства КНДР уважительно высказались о волеизъявлении жителей этих регионов на референдумах.

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«Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами», — сообщили они.

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Также сотрудники МИД Северной Кореи поддержали решение правительства России сделать эти регионы субъектами Федерации.

Референдумы о территориальной принадлежности ЛНР, ДНР, а также подконтрольных союзным войскам частей Запорожской и Херсонской областей проходили в этих регионах и в РФ с 23 по 27 сентября включительно. В последний день этого месяца президент России Владимир Путин подписал договор о принятии данных земель в состав страны.

Однако 3 октября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что Запорожская область войдет в состав России в своих текущих административных границах, ЛНР и ДНР — согласно своим конституциям, а к Херсонской области добавят два округа Николаевской области.

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Специальная военная операция РФ на Украине

Референдумы о присоединении к России

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