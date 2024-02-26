Спецоперация 26 февраля 2024, 09:01 Названы потери ВСУ в Артемовске Советник главы ДНР Гагин: ВСУ потеряли в Артемовске около 50 тысяч человек

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Занижение цифр с потерями ВСУ, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, связано с желанием снизить градус социальной напряженности и «расслабить» перед очередной волной мобилизации. Такое мнение высказал советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что только в Артемовске противник лишился почти 50 тысяч бойцов. Его слова привело РИА «Новости».

«Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период „контрнаступа“. Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины», — пояснил он.

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Гагин обратил внимание, что сюда не входит число раненых и без вести пропавших украинских солдат. На этом фоне в Киеве поставили задачу найти новобранцев для ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что заниженные цифры потерь ВСУ — попытка Зеленского поднять боевой дух деморализованных солдат. Если же он представит реальную статистику, то она повергнет людей в шок, добавил он.