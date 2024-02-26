Мир 26 февраля 2024, 07:47 «Повергнут в шок». В Госдуме объяснили сокрытие Украиной реальных потерь ВСУ Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок РИА «Новости»

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Киевский режим намеренно скрывает реальный масштаб потерь ВСУ в зоне боевых действий, потому что эта ужасная статистика повергнет население Украины в шок. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Несчастной является страна, где руководитель неспособен признавать свои ошибки и боится ответственности. Зеленский — предатель, трус и безответственный руководитель. Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок, поэтому киевский режим сознательно скрывает эту ужасную статистику, сокращая реальные потери в десятки раз», — сказал он.

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Шеремет отметил, что виртуальными заявлениями о потерях ВСУ президент Украины Владимир Зеленский пытается поднять боевой дух деморализованной и измотанной украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что после начала активных боевых действий потери ВСУ составили 31 тысячу человек. При этом министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, только в ходе контрнаступления Украина потеряла 166 тысяч человек.