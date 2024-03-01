01 марта 2024, 02:05
Названы потери ВСУ при попытке десантироваться на Тендровской косе
Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат при попытке десанта на Тендровской косе
Вооруженные силы Украины лишились около 20 бойцов при попытке десанта на Тендровской косе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, на косе пытались десантироваться боевики 73-го центра специальных морских операций. Но их поджидала засада морских пехотинцев Вооруженных сил России. Четыре лодки российские бойцы поразили стрелково-минометным огнем, одна ушла. Потери ВСУ при этом составили около 20 человек.
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«Одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу. Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели», — сообщил Сальдо.
Ранее об уничтожении украинских диверсантов в районе Тендровской косы в Херсонской области сообщило Министерство обороны России. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 25 бойцов. Одного диверсанта российские военные взяли в плен.
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Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
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