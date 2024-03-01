Спецоперация 01 марта 2024, 02:05 Названы потери ВСУ при попытке десантироваться на Тендровской косе Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат при попытке десанта на Тендровской косе РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились около 20 бойцов при попытке десанта на Тендровской косе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, на косе пытались десантироваться боевики 73-го центра специальных морских операций. Но их поджидала засада морских пехотинцев Вооруженных сил России. Четыре лодки российские бойцы поразили стрелково-минометным огнем, одна ушла. Потери ВСУ при этом составили около 20 человек.

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«Одна из расстрелянных лодок не затонула и была прибита к берегу. Единственного из оставшихся в живых членов экипажа наши воины взяли в плен. Ему оказана медицинская помощь, сейчас с ним работают военные дознаватели», — сообщил Сальдо.

Ранее об уничтожении украинских диверсантов в районе Тендровской косы в Херсонской области сообщило Министерство обороны России. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 25 бойцов. Одного диверсанта российские военные взяли в плен.