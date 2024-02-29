Важное 29 февраля 2024, 12:41 Диверсантов ВМС Украины ликвидировали в районе Тендровской косы Минобороны: ВС России уничтожили украинских диверсантов у Тендровской косы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались высадиться на моторных лодках в районе Тендровской косы на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», — указали в оборонном ведомстве.

Реклама

В результате быстрого боя российские войска уничтожили четыре лодки с десантом противника. Суда затонули, еще одно развернулось и на быстрой скорости ушло с места.

ВСУ потеряли до 25 бойцов. Одного украинского военного взяли в плен.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о попытках ВСУ высадиться на одном из островов в районе Крынок. Он уточнил, что российские войска пресекли попытки противника. Крынки и близлежащие территории находятся под контролем России.