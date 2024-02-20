Спецоперация 20 февраля 2024, 07:51 Названы ближайшие цели ВС России Политолог Живов: после освобождения Авдеевки целью ВС РФ стал Угледар РИА «Новости»

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После того как ВС России освободили Авдеевку, их следующими целями стали Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация. Таким мнением политолог, военный эксперт Алексей Живов поделился с «Лентой.ру».

«По поводу Угледара — через него проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению, то есть это тоже определенный выступ. Получается, мы левее и правее уже подошли к Угледару, с юго-запада и востока, и нам надо его тоже освобождать», — пояснил он.

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Кроме того, по словам политолога, российским силам нужно срезать выступ возле Горловки — тут речь идет о поселке Нью-Йорк на севере от Авдеевки и Славянско-Краматорской агломерации, куда следует выдавить противника. чтобы отрезать ее. Эксперт указал, что это далеко не сиюминутное дело — он напомнил, что Авдеевку упорно штурмовали 132 дня.

Живов добавил, что ВС России продолжают выполнять задачи спецоперации: работа в Угледаре и Славянско-Краматорской агломерации — этапы на пути к полному освобождению ДНР и уничтожению «мощнейшей группировки ВСУ».

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