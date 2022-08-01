Названа участь поставленного Украине западного вооружения

Западные страны продолжают накачивать Украину вооружением, однако четкие и точные атаки российских военных оставят ВСУ без оружия. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Победа будет за нами, и все, что Запад поставил, останется на полях сражений. Но определить сроки конкретного уничтожения всех единиц вооружения ВСУ трудно — мы не знаем количество поставленных Украине боекомплектов, не знаем систему эшелонирования и складирования», — заявил он.

Насонов подчеркнул — как только разведка ВС РФ добудет необходимые данные, появится результат.

«Нам известно, что много из западного вооружения плохо пригодно к ремонту, что очень актуально в условиях боя. В течение в трех месяцев мы все сделаем, сомнений нет», — добавил он.

Также эксперт по безопасности подчеркнул, что огромным успехом для российских военных является уничтожение двух пусковых установок РСЗО HIМАRS, переданных ВСУ со стороны США.

«Видим, что качество нашей разведки растет, мы находим вооружение и уничтожаем, победа будет за нами», — заключил Насонов.

На брифинге утром 1 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении двух пусковых установок РСЗО HIМАRS в Харьковской области.